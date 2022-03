“Il Principato di Monaco nel dicembre 2020 ha donato 1 milione di euro alle ‘collettività liguri’ come atto di solidarietà per i territori dell’estremo Ponente, in particolare Ventimiglia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020. Tuttavia, a oggi, la liquidazione della donazione ai Comuni non è stata ancora effettuata. Il bonifico è stato accertato in entrata nel bilancio 2020/2022 di Regione Liguria. Il presidente della giunta regionale il 26 gennaio 2021 ha quindi comunicato i Comuni destinatari del contributo: 500mila euro per Ventimiglia, 150mila per Airole, 100mila per Olivetta S. Michele, 100mila per Camporosso, 150mila per Dolceacqua. Allo scopo di capire le tempistiche per l’erogazione, la Lega ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale sulle ragioni per cui la donazione non sia stata ancora erogata a questi Comuni, che da oltre un anno attendono i fondi per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione. L’assessore competente in aula ha replicato che i fondi saranno sbloccati attraverso un’ordinanza da emettersi da parte del dipartimento nazionale di protezione civile, e ha visto, già negli scorsi giorni, la sollecitazione del dipartimento regionale per procedere alla liquidazione”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e primo firmatario dell’interrogazione Mabel Riolfo.

