Lo schianto fra tre autovetture si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 marzo, alla periferia di Tortona lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia a breve distanza dal Torrione.

Secondo la prima sommaria ricostruzione si è trattato si uno scontro semi frontale dove ad avere la peggio è stata una donna che si trovava alla guida di una Bmw uscita dalla sede stradale.

L’allarme è stato tempestivo e sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso mettendo in sicurezza i mezzi. La donna invece è stata trasportata Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino “Santi Antonio e Margherita” per ulteriori accertamenti in quanto la donna, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione, lamentava forti dolori alla schiena: le sue condizioni però non sono apparse gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona per i rilievi del caso.

L’incidente stradale si è verificato poco prima delle 18,30 e il traffico sulla provinciale è stato rallentato per diverso tempo.