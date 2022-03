Rocambolesco incidente, ieri pomeriggio nella centralissima via Campanella a Tortona: una donna di circa cinquant’anni alla guida di una Seat, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto andando a collidere con una vettura parcheggiata. La Seat ha sbandato e di è rovesciata sull’asfalto su un fianco.

La doma alla guida è uscita illesa dallo schianto e a quanto pare avrebbe perso il cotnrollo della macchina a cuasa di un lieve malore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Tortona.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora.