Il Covid potrebbe anche avere effetti positivi sull’economia di Tortona: ora che è risaputo dovremo convivere col virus perché passeranno anni prima che scomparirà completamente e in tutto questo tempo la vita ovviamente non potrà fermarsi, è facile presupporre che sempre più persone saranno propense a scegliere mete italiane in luogo di quelle estere per trascorrere le vacanze, un semplice week end o una giornata di svago e in questo scenario il ruolo che potrà giocare Tortona sarà importante se la città riuscirà ad attrarre visitatori.

I benefici per l’economia a quel punto saranno evidenti ed è proprio in questa prospettiva che ha deciso di muoversi il Comune di Tortona che metterà in campo una serie notevole di iniziative per incentivare l’afflusso turistico. Non saranno solo manifestazioni e di questo si è discusso ieri sera, durante la riunione congiunta delle Commissione Commercio, Turismo, cultura e manifestazioni presiedute da Daniele Cebrelli e Anna Sgheiz.

“Abbiamo in cantiere diversi interventi – ha detto il vicesindaco e assessore al Turismo Fabio Morreale – lo Iat (Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica -ndr) innanzi tutto, che verrà aperto in modo più continuativo grazie ad una convenzione che stiamo predisponendo con Alexala e vedrà la luce entro la primavera, poi le ex carceri di via Bandello: l’attività era stata sospesa a causa del Covid, ma adesso siamo intenzionati a riprenderla e abbiamo chiesto quale progettualità vogliono realizzare le associazioni in questa struttura.”

“Il turismo è molto importante – ha proseguito Morreale – soprattutto dopo che verrà a cessare lo stato di emergenza per il Covid che si spero sia a fine mese. Si aprirà una nuova era e un ruolo chiave potrà svolgerlo il treno intercity Zurigo-Genova che ferma a Tortona: un’ opportunità che dovremo sfruttare al meglio ed infatti è in previsione anche un servizio di rent a car. Poi stiamo coinvolgendo diverse entità come il Polo eno gastrononico, il circuito del territorio che ci supporterà nella mobilità e abbiamo in cantiere altre iniziative turistiche.”

Morreale ha poi illustrato le manifestazioni che verranno allestite e che illustriamo in un altro articolo. Durante la riunione delle due commissioni è intervenuto Roberto Livraghi, presidente del Circuito del Territorio, associazione legata a Slala il cui presidente è il Tortonese Cesare Rossini. Livraghi ha sottolineato l’importanza del protocollo d’intesa firmato dai sette comuni centro zona della provincia di Alessandria che in questo modo avranno più potere ai tavoli regionali e potranno ottenere più risorse in ambito turistico.

Entro la fine dell’anno i 7 comuni, in aggiunta alle proprie manifestazioni, organizzeranno un evento itinerante che toccherà i sette centri e sarà il primo “comune”.