Il Comune di Voghera aderisce all’Accordo di Rete interistituzionale “Per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne” (legge regionale n. 11/2012). L’iniziativa, che coinvolge in totale diciassette istituti della provincia di Pavia, ha come capofila il Liceo statale cittadino “Galileo Galilei”. L’obiettivo è quello di tutelare l’uguaglianza giuridica, e di fatto tra i sessi, oltre a promuovere gli interventi necessari per assicurare pari opportunità alle donne sul lavoro mediante una politica di azioni positive, diretta alla valorizzazione della condizione femminile e dei valori della famiglia, istituendo a tale scopo una commissione “alla condizione femminile ed alla pari opportunità”.

L’accordo prevede l’attuazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle famiglie, che prevedono anche il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio. Si parla, inoltre, della realizzazione di laboratori per gli alunninei quali approfondire i significati della violenza ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e abbinati tra loro, portano ad atti di abuso e violenza. Verranno promosse azioni basate sul riconoscimento dei “segnali deboli” e sulla presa di coscienza degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane. Un altro punto dell’accordo consiste nella progettazione e realizzazione di UdA(Unità di Apprendimento) dedicate al tema della violenza contro le donne e delle pari opportunità nel primo e secondo ciclo. Verranno organizzati incontri rivolti agli studenticon l’obiettivo di far conoscere i principali soggetti che sul territorio ricoprono un ruolo attivo nel contrasto alla violenza sulle donne. Nell’accordo sono contenuti, inoltre, i punti legati all’individuazione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi e alla creazione di un database delle esperienze formative più efficaci delle scuole del territorio, proseguendo con la realizzazione di percorsi specifici per i docenti delle scuole secondarie di secondo gradoper imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica.

L’iniziativa ha come caposaldo la convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la prosecuzione e rifinanziamento della linea di Intervento “A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne – L.R. 11/2012 – biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023.

“Il nostro impegno è volto costantemente a diffondere la cultura della prevenzione dalla violenza e della difesa dei soggetti più deboli attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte ai cittadini – sottolinea l’Assessore alla Scuola, Simona Virgilio -. Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sociale obiettivo dell’Assessorato alle Pari Opportunità, e per le quali il DUP 2022/2024 prevede un’azione di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale. E’ importante partire dai giovani, che rappresentano una grande speranza per il futuro, e per questo abbiamo creato una rete con le scuole. Ringrazio il “Liceo Galilei” per la collaborazione e la sinergia preziosa che si avvalora sempre di più”.