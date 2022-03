Oggi, mercoledì

2 marzo è stato il Regional Day del Piemonte, con tre momenti principali all’interno del Padiglione Italia.

Il primo evento è stato il workshop “Design e sostenibilità: le sfide di oggi per ridisegnare il futuro ed essere competitivi sui mercati internazionali”. Ad aprire i lavori è stato l’assessore all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca: “Oggi è una giornata importante e costituisce un grandissimo orgoglio presentare le capacità produttive del Piemonte. Lo vogliamo fare raccontando la storia di quella che è la capacità innovativa e la visione verso la sostenibilità che le nostre imprese mettono in campo tutti i giorni, con la consapevolezza che gli Emirati Arabi Uniti offrono delle opportunità e una visione verso il futuro che potrà dare alle aziende piemontesi la possibilità di essere davvero al passo con il mercato globale. Sono oltre 100 le imprese che in questi 4 mesi abbiamo accompagnato in questo momento di condivisione a Dubai tra il Padiglione Italia e le varie fiere in settori quali aerospazio, salute, agroalimentare e alta gamma”.

Il forum ha visto al centro il racconto dell’impegno nella sostenibilità e nel design delle realtà piemontesi in diversi settori, con gli interventi di Nicola Giuggioli, ceo di Eco-Age, Sara Abram, segretaria generale del Centro di Conservazione e restauro La Venaria Reale, Luca Betti di Kimera Automobili, Marco Giverso di Giverso Gioielli, Marco Visconti di Mva Architects e Edolinda Di Fonzo di Aurora Pen. Guarda il forum