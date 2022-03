Da un capo all’altro della provincia, continuano i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri, che dall’inizio del mese hanno portato a 2 arresti e 5 denunce in stato di libertà.

In ordine di tempo, è della notte appena trascorsa l’arresto in flagranza di un italiano, trovato in possesso di 4 kg di hashish dai militari dell’Arma di Sanremo, sempre attivi sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti. L’uomo sarà sottoposto in mattinata al rito direttissimo.

Ieri, invece, i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno segnalato all’Autorità giudiziaria cinque stranieri nordafricani, ritenuti responsabili di violazione di domicilio: i militari li hanno sopresi all’interno di un’abitazione privata in cui soggiornavano abusivamente. L’intervento è stato attivato grazie alla segnalazione di un passante, che aveva scorto la porta di ingresso effratta e danneggiata.

Sempre ieri, i militari della Compagnia di Bordighera hanno rintracciato un 35enne italiano provvedendo alla notifica di un ordine di carcerazione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dovendo il destinatario espiare la pena di oltre 3 anni di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Imperia sono stati impegnati nelle operazioni di rintraccio di una donna straniera, incidentalmente in Italia, con la quale la famiglia aveva perso il contatto e temeva per il peggio: è stata fortunatamente rintracciata nel Dianese.

Ancora una volta, è d’obbligo sottolineare come la segnalazione dei cittadini si riveli di importanza determinante per costruire l’impianto della sicurezza comune: nel caso specifico, essendo improbabile che i servizi di controllo del territorio possano scorgere l’effrazione di una porta che non sia esposta sulla pubblica via e si trovi, magari, in un passaggio privato, una chiamata al 112NUE o alla Centrale Operativa delle Compagnie permette di avviare le verifiche del caso giungendo ad un risultato operativo.

I Carabinieri dispiegano sul territorio diverse pattuglie nell’arco delle 24 ore, ogni giorno, con equipaggi in uniforme e in borghese: esistono per dare una risposta alle richieste di soccorso dei cittadini.