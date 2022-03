Nuovo appuntamento al Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato per sabato 19 marzo: alle ore 16.30 i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare all’evento Al Museo con papà! a cura di Barbara Corino.

La giornata, infatti, è stata storicamente dedicata a San Giuseppe, papà per eccellenza nei Paesi cattolici, e successivamente a tutti i padri. Un’occasione in cui ricordare quanto sia importante il ruolo sociale di questa figura e, per i bambini, per festeggiare il loro papà.

L’iniziativa, che permetterà a padri e figli di passare il pomeriggio insieme nella cornice del Museo Civico, prevede per i piccoli visitatori di svolgere un’attività dedicata a loro e al proprio genitore, scoprendo nelle opere del museo le storie di alcuni papà celebri.

Al termine i bambini, aiutati dai padri, saranno invitati a realizzare un manufatto artistico di loro iniziativa a ricordo dell’esperienza. Il tutto a costo speciale: € 5,00 a coppia bambino-papà. Le mamme che, nel frattempo, desiderano visitare il Museo possono accedervi al costo di ingresso ridotto di € 3,60.

Il numero degli accessi al museo è limitato, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, allo 0142.444309, allo 0142.444249 o all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it.

I prossimi appuntamenti del Museo Civico:

Domenica 10 aprile – ore 15.30

In casa, in chiesa, in strada. Le sculture del Museo Civico

Sabato 16 aprile – ore 16.30

Facciamo le uova! (laboratorio per bambini)

