Mercoledì l’artista, di origine cilena, ‘Mono’ Carrasco è stato ricevuto a Palazzo Pellizzari, per una visita di cortesia, dal Sindaco Maurizio Oddone e dall’Assessore Rossella Gatti.

L’incontro è stata occasione per uno scambio di vedute su una ‘vision’ ed un messaggio per le politiche sociali ed è stato seguito da una breve visita al Duomo di Valenza che ha impressionato l’ospite per le sue ricchezze artistiche.

Hector Carrasco, nato a Santiago del Cile nel 1954, grafico, muralista, scrittore, vive in Italia dal 1974 anno in cui vi giunse come rifugiato politico dopo il golpe militare che rovesciò il governo di Salvador Allende.. Attualmente è residente nella frazione Cantavenna di Gabiano.

L’incontro è conseguente al protocollo d’intesa e collaborazione tra il Comune di Valenza e l’Unione dei Comuni della Valcerrina stipulato nel 2020.