Un automezzo per i disabili, una campagna contro la violenza di genere e due iniziative culturali per un totale di quasi 30 mila euro devoluti a fondo perduto per finanziare quattro progetti che vanno in queste direzioni.

Sono gli ultimi stanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, presieduta da Pier Luigi Rognoni (nella foto in alto) che fa il possibile per migliorare la qualità della vita a Tortona e dintorni.

Questi nel dettaglio le erogazioni.

6.100 euro a favore del Comune di Tortona quale contributo per la realizzazione del progetto di contrasto contro la violenza di genere “Non restare in silenzio, chiedi aiuto” e 20 mila euro a favore di Auser Volontariato Tortona ODV quale contributo per l’acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto disabili per quanto riguarda il settore del Sociale.

In quello della cultura, invece, sono stati erogati 1.500 euro a favore del Comitato Amici di S. Maria e S. Siro Odv di Sale (Al) quale contributo per l’organizzazione del “Maggio musicale edizione 2022” volto a far conoscere i lavori di restauro della Chiesa eseguiti negli ultimi anni e ampliarne l’utilizzo con iniziative di carattere culturale e 1.777 euro a favore della Società Storica Pro Iulia Dertona di Tortona quale contributo per la stampa del catalogo “Bisio Novanta” legato alla mostra personale celebrativa del novantesimo compleanno del Maestro Pietro Bisio che verrà allestita presso il Ridotto del Teatro Civico di Tortona.