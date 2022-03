Nuova iniziativa solidale della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che ha compiuto un primo passo per contribuire in qualche modo ad affrontare la grave emergenza umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina.

Dai primi giorni di marzo ed almeno fino alla fine del mese, la Mensa Solidale “Carlo Boggio Sola”, avvalendosi del punto di cottura della Cooperativa Sociale Bios presso la Residenza Sanitaria Lisino, fornirà a pranzo e cena i pasti caldi per i primi ventisei profughi giunti in città ed attualmente ospitati dalle strutture orionine.

Poche giorni fa, grazie all’intraprendenza di don Loris Giacomelli – Parroco di Pontecurone e al grande cuore e coraggio del dr. Rino Feltri e di altri volontari – quarantasette piccoli malati sono stati raccolti al confine tra Ucraina ed Ungheria e, dopo un lungo viaggio, affidati alle cure dei sanitari dell’Ospedale Pediatrico Burlo Garolfo di Trieste.

La Fondazione ha finanziato questa missione ed altre azioni di assistenza che la Parrocchia e il Comune di Pontecurone hanno deciso di intraprendere.

Il nostro Ente è di giorno in giorno in ascolto delle Istituzioni e del mondo del Volontariato per supportare altri progetti di assistenza.