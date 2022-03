A grande richiesta torna un nuovo Coso di Avvicinamento al Vino, a Tortona, presso i locali della Soms di via Galilei, 5.

Il corso fornisce le basi per poter apprezzare al meglio il vino, per potersi orientare tra vari metodi di vinificazione e poter conoscere sotto aspetti diversi i vini della DOC dei Colli Tortonesi.

Si svolgerà in sei lezioni tutti i martedì, a partire dal 12 aprile 2022.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

orario20:30 – 22:30

programma corso1ª lezione: Cenni storici e tecniche di vinificazione: dall’uva al vino2ª lezione: Tecnica della degustazione3ª lezione: Enografia italiana – Il Nord, il Centro e il Sud4ª lezione: Enografia internazionale5ª lezione: La spumantizzazione – il metodo classico, il metodo Charmat e i vini dolci6ª lezione: Abbinamento cibo vino

Ad ogni lezione è prevista la degustazione di due vini.

Il costo a persona è di 130€ e include un kit di benvenuto, il materiale delle lezioni e il tesseramento a Incontri DiVini, Associazione no Profit. Per coloro che effettueranno l’iscrizione in coppia, sarà riservato uno sconto.

Per iscrizioni o informazioni contattare il 3791851796 oppure a info.incontridivini@gmail.com

