“Donne d’arte, storie di vita e mestieri al femminile”. È questo il titolo del nuovo progetto culturale-letterario dell’Amministrazione Comunale di Imperia, che punta a evidenziare il ruolo positivo della donna nella storia e nelle arti e a collegare, attraverso i diversi appuntamenti, i luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il progetto è stato portato avanti dall’Assessore alla Cultura e Pari opportunità, Marcella Roggero, con l’idea di non limitare l’attenzione verso il mondo femminile al solo 8 marzo, ma di svilupparla nell’arco temporale di nove mesi, da marzo a novembre, per valorizzare in modo continuativo il ruolo centrale e nevralgico della donna nel campo dell’arte, della musica, della fotografia, delle lettere, del cinema.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 24 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica, con Melania Mazzucco, scrittrice di fama internazionale, che presenterà il libro “L’architettrice”.

“Spesso si sente dire che la valorizzazione del ruolo del donna non debba limitarsi alla giornata dell’8 marzo. Con questo progetto passiamo dalle parole ai fatti, dedicando nove mesi a grandi storie di donne, esempi positivi per le nostre giovani. Ringrazio la professoressa Francesca Rotta Gentile, che ha collaborato con noi per questo primo appuntamento, e tutti coloro che si sono messi a disposizione per quelli successivi. Iniziamo con Melania Mazzucco, scrittrice pluripremiata che ha visto i suoi romanzi tradotti in 27 Paesi. Siamo orgogliosi di ospitarla nella nostra Biblioteca, diventata ormai luogo di cultura viva e dinamica”, commenta l’assessore Roggero.