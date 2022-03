La Regione Piemonte sta lavorando – anche con il coinvolgimento delle Prefetture e il supporto delle Organizzazioni degli Enti locali e i rappresentanti del Terzo Settore, come Caritas, Croce Rossa, Sermig, le Associazioni di volontariato – le iniziative umanitarie verso l’Ucraina e per il Coordinamento del soccorso ai profughi.

Le sintetizziamo di seguito:

– La Regione ha aperto il portale per le manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di persone e famiglie disposte a fornire ospitalità temporanea a chi ha abbandonato le zone di guerra. Tutte le informazioni a questo link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi

– Il Coordinamento ha raccolto la disponibilità della Fondazione Specchio dei Tempi a fare da punto di riferimento e collettore per le donazioni in denaro destinate a sostenere le famiglie ucraine in arrivo in Piemonte. Tutte le informazioni a questo link: https://www.specchiodeitempi.org/progetto/per-la-gente-dellucraina/

– Verrà avviata una raccolta di farmaci curata da Dirmei, Assessorato alla Sanità e Federfarma attraverso Farmaonlus da inviare tramite i canali individuati dal Governo agli ospedali ucraini; seguiranno i dettagli.

– È stato messo a disposizione del Dipartimento della Protezione civile l’ospedale da campo della Maxiemergenza 118, da posizionare ai confini dell’Ucraina per curare i feriti di guerra (sono già partiti i tir).

– È stata chiesta all’ospedale Regina Margherita di Torino la disponibilità ad ospitare i bambini ucraini malati di tumore che in questo periodo non possono ricevere le cure adeguate.

– Verrà realizzato un apposito progetto per assistere i bambini ucraini vittime della guerra.

Riportiamo di seguito, una serie di link utili, relativi ad azioni di Organizzazioni del Terzo settore, attive nell’azione umanitaria.

Sermig: https://www.sermig.org/insieme/sostieni-gli-arsenali/ucraina.html

Croce Rossa Italiana: https://cri.it/emergenzaucraina/

Ricordiamo ai Sindaci e ai Presidenti degli Enti – compresi quelli di Associazioni – che Uncem nazionale ha diffuso nei giorni scorsi un ordine del giorno, che rialleghiamo a questa mail, da approvare a breve in Giunta o in Consiglio.

Uncem – Piemonte