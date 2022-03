Si è conclusa felicemente la missione del paese di Pontecurone per l’Ucraina coordinata dalla parrocchia del Comune. Tutti i bambini e le mamme sono stati portati in ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste dove sono stati accolti con professionalità e organizzazione e sottoposti i primi accertamenti.

I bambini più gravi sono stati ricoverati gli altri sono stati sistemati nel migliore dei modi.

“Siamo in contatto con la direzione sanitaria – dicono in municipio- per avere informazioni aggiornate anche per il futuro.“

La missione partita da Pontecurone è stata coordinata dalla congregazione Orionina che grazie ai propri sacerdoti in Ucraina organizzato composto il gruppo da portare in Italia. La disponibilità del pullman per il viaggio è stata grazie la sensibilità generosità dei fedeli della parrocchia di Centocelle di Roma che si sono tenuti in contatto durante tutto il tragitto.

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona concorso con un significativo contributo.

“Il nostro grazie – aggiungono al Comune di Pontecurone – va tutti quanti si sono prodigati dei volontari sul campo a quelle di supporto alle tante persone che hanno sostenuto la missione con la vicinanza, chi ha contribuito con donazione alla pediatra dottoressa Raffaella guanina che con la sua continua disponibilità a consentiti interventi mirati sulla base delle necessità. Il grande cuore del nostro piccolo paese anche questa volta è stato all’altezza della situazione.”