Il Comune di Voghera ha approvato l’adesione del civico Museo di Scienze Naturali “G. Orlandi” al circuito “Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta”, che si pone l’obiettivo di facilitare la rete turistica e culturale regionale. E’ stata inoltre approvata la bozza di convenzione ingressi gratuita 2022-2024 “Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta”. La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024. Al circuito aderiscono i principali musei lombardi, e vi possono partecipare solo quelli riconosciuti, che rispettano determinati standard ministeriali.

Il civico Museo di Scienze Naturali di Voghera fa parte delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica da parte di Regione Lombardia. Il Museo “G. Orlandi”, che offre già l’ingresso gratuito, partecipando a tale iniziativa, può fruire della promozione garantita dalla pubblicità offerta dagli altri Musei aderenti. L’adesione al circuito “Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta” è utile alla promozione del civico Museo di Scienze Naturali di Voghera presso un pubblico più vasto.

Il Comune di Voghera riconosce quali finalità fondamentali la cura degli interessi complessivi della comunità promuovendone lo sviluppo economico, sociale e culturale, e riconosce la fondamentale importanza della promozione culturale dei cittadini. Con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2021, l’Amministrazione ha definito quale obiettivo per i servizi culturali il sostegno alle iniziative e attività culturali anche mediante la collaborazione con soggetti terzi.

“Si tratta di una convenzione di spessore, che rende merito e prestigio al nostro museo cittadino – sottolinea il vice Sindaco Simona Virgilio -. Come Amministrazione Comunale, vogliamo attribuire sempre più risalto ad una struttura e servizio essenziale per la nostra città e per il nostro territorio. Il nostro Museo civico di Scienze Naturali “G.Orlandi”, come anche il Museo storico “Beccari”, rappresenta un patrimonio per la nostra Città e i nostri concittadini, ma anche per tutto il territorio. Voglio ringraziare gli addetti del Museo di Scienze Naturali “G.Orlandi” per la fattiva collaborazione”.