Con Delibera di Giunta, il Comune di Voghera ha approvato i criteri per l’assegnazione di 26 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con disposizione del relativo avviso pubblico in base al quale sarà possibile proporre domanda a partire dal 5 aprile fino al 6 maggio 2022.

“Con questa delibera mettiamo a disposizione 26 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Voghera Federico Taverna -: il tema della casa rappresenta una priorità delle politiche sociali e per questo stiamo impegnando il massimo delle forze per poter contrastare le emergenze dei nuclei famigliari in difficoltà. L’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e del costo della vita stanno purtroppo rendendo il diritto alla casa un lusso. A Voghera abbiamo diversi nuclei famigliari sotto sfratto esecutivo e tanti altri che si trovano in difficoltà economiche: l’obiettivo è aumentare gli alloggi entro la fine dell’anno portandoli a 40 totali, non sarà facile ma cercheremo di ottimizzare le risorse per rendere assegnabili gli alloggi di proprietà comunale che ad oggi richiedono interventi per un ammontare di massimo 6mila euro , così da ottenere un buon risultato compatibilmente con le ristrettezze del bilancio comunale. Sottolineo come questa delibera rappresenti nei fatti – conclude Federico Taverna – una risposta forte al tema dell’emergenza abitativa così come alle strumentalizzazioni legate a un presunto disinteresse da parte dell’amministrazione sulle politiche abitative”.

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISODalle ore 9,00 del 5 Aprile 2022 alle ore 12,00 del 6 maggio 2022

I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono prendere visione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori o presentarsi presso le sedi di seguito indicate:

– Comune di Voghera, C.so Rosselli 20, Settore Servizi sociali e Istruzione, Ufficio Casa, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico: tel. 0383/336423;- ALER Pavia-Lodi, via Parodi 35, Pavia, previo appuntamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: s.scaringi@alerpavialodi.it, indicando un recapito telefonico presso il quale essere ricontattati; – Comune di Casei Gerola, Piazza Meardi 3, Ufficio Ragioneria-Tributi, mercoledì e sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,30, previo appuntamento telefonico: tel. 0383/61301, interno 3.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/

Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

