Il Comune di Valenza promuove un Progetto di Educazione Ambientale rivolto alle scuole che si articolerà da aprile sino al maggio del prossimo anno.

“L’obiettivo – dicono gli Assessori all’Ambiente, Paolo Patrucco ed al Welfare, Rossella Gatti – è favorire la cultura della sostenibilità ambientale e stimolare un forte senso di responsabilità, indispensabile per concorrere al raggiungimento degli obiettivi comunitari delineati da “Agenda 2030”, nonché al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica in Europa entro l’anno 2050”.

L’inaugurazione del “Progetto di Educazione Ambientale” è prevista giovedì 31 marzo alle ore 10,00 nella sala del Consiglio di Valenza in Via Pellizzari n.2, alla presenza dei rappresentanti di enti ed autorità impegnati impegnate nel ruolo di Relatori nel progetto (a A.M.V.Igiene Ambientale S.r.l., ARAL S.p.a., ARPA Piemonte, ASL AL, Carabinieri Forestale,Carabinieri Forestale Nucleo CITES, Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica (NOE), Consorzio di Bacino Alessandrino, Parco Naturale del Po Piemontese, Polizia Locale, Provincia di Alessandria) e di una rappresentanza dell’Istituto Superiore “Cellini” di Valenza che ha accolto positivamente l’invito a partecipare.