Tanta persone, stamattina in piazza Malaspina a Tortona per la semplice, ma sentita manifestazione a favore dell’Ucraina che ha visto anche la partecipazione del Sindaco Federico Chiodi che ha illustrato i presenti sulla situazione relativa a profughi, attuale e in futuro e sul fatto che in città vivono stabilmente ormai da tempo 160 cittadini ucraini.

La manifestazione in piazza Malaspina ha visto anche la presenza di diversi politici ma soprattutto di tanti tortonesi. Commovente il gesto di un bimbi tortonese che ha lasciato un suo giocattolo sul banchetto con le bandiere della pace per regalarlo ad un bimbo ucraino.

Di seguito altre immagini della manifestazione.