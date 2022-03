Chi ha guidato il Comune di Tortina per tanto tempo conosce a fondo la città e sa come aiutare i Carabinieri nello svolgimento dei loro compiti e così è stato per Gianluca Bardone, ex Sindaco di Tortona, oggi Consigliere comunale.

E’ stato grazie grazie a lui che il secondo dei due ladri è stato individuato e preso dai Carabinieri di Tortona dopo che gli stessi avevano già catturato il primo.

Ma riassumiamo i fatti: sono le 23,30 circa del mercoledì 23 marzo, quando scatta l’allarme presso Farmacia Moderna di Tortona.

Sul posto giungono immediatamente i Carabineri ed accertano che è stata forzata la saracinesca e la porta d’ingresso ed i ladri hanno asportato circa 800 euro.

I militari si mettono alla ricerca dei malviventi e uno, poi risultato minorenne di origini marocchine, viene bloccato dopo prolungata fuga nella vicina area industriale mentre l’altro, su segnalazione dell’ex Sindaco Bardone che si trovava in zona ed aveva notato un sospetto, veniva bloccato nascosto tra la vegetazione in via Ferrari.

Gli 800 euro vengono recuperati e restituiti alla farmacia e il ladro maggiorenne arrestato. Mentre il minorenne denunciato alla Procura dei Minori di Torino. Nella giornata di ieri il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto del maggiorenne con processo per rito direttissimo. Il giovane ha patteggiato una condanna di 6 mesi e 300 euro multa con la sospensione condizionale della pena.