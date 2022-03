I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 28 marzo, a Tortona: sulla piattaforma regionale che monitora l’andamento della pandemia il totale degli attualmente positivi residenti in città ammonta a 209 (+14 rispetto a lunedì scorso), tuttavia 50 di questi risultano già guariti dopo aver effettuato un tampone con esito negativo, quindi sono 159 i positivi effettivi. I numeri delle ospedalizzazioni diffusi da Asl Al, aggiornati a venerdì 25 marzo, sono i seguenti: 16 ( = ) i pazienti positivi al Covid che risultano ricoverati presso l’ospedale di Tortona, uno si trova in terapia intensiva, uno in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.

