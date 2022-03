Aggiornamento sulle positività all’8 marzo 2022 – Due nuovi casi, uno in Piemonte a Voltaggio (AL), l’altro in Liguria a Rossiglione (GE) – Salgono a 56 le positività accertate.

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 all’8 marzo 2022.

Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono 56, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: 32 per ritrovamenti in Piemonte, 24 per ritrovamenti in Liguria.

Le nuova positività sono state riscontrata – sempre nella zona “infetta” – una in Piemonte a Voltaggio (altri tre casi in precedenza) nell’alessandrino, l’altra in Liguria a Rossiglione (altri quattro casi in precedenza) in provincia di Genova.

Qui di seguito le positività per Comune all’8 marzo 2022:

Area infetta 08/03/22

Comune N° positività Provincia Regione Arquata Scrivia 5 AL Piemonte Bosio 1 AL Piemonte Campo Ligure 3 GE Liguria Campomorone 1 GE Liguria Casaleggio Boiro 1 AL Piemonte Castelletto d’Orba 3 AL Piemonte Fraconalto 1 AL Piemonte Genova 1 GE Liguria Isola del Cantone 5 GE Liguria Lerma 4 AL Piemonte Mignanego 5 GE Liguria Molare 1 AL Piemonte Moltaldeo 2 AL Piemonte Ovada 4 AL Piemonte Rocca Grimalda 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 4 GE Liguria Rossiglione 5 GE Liguria Serravalle Scrivia 1 AL Piemonte Silvano d’Orba 2 AL Piemonte Tagliolo Monferrato 2 AL Piemonte Voltaggio 4 AL Piemonte

Pubblicato: 09 Marzo 2022