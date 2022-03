Nella tarda serata di domenica 6 marzo una famiglia ucraina composta dai due genitori, da quattro bambini e i due cani, in fuga dalla zona di Odessa, era in viaggio verso la Francia dove vivono dei parenti. Stava percorrendo l’autostrada Milano – Genova quando un improvviso guasto all’auto li ha bloccati sull’ A7 nel territorio del Comune di Tortona.

Tempestivo l’intervento di soccorso della Polizia Stradale che ha avvisato il Comando dei Carabinieri di Tortona. I militari a loro volta hanno allertato il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (CISA) e il Comune di Tortona che si attivavano per trovare loro una sistemazione temporanea.

In meno di mezz’ora veniva attivato il piano di emergenza predisposto per l’accoglienza dei cittadini ucraini individuando una collocazione presso una struttura abitativa convenzionata in Alessandria (il trasporto, avvenuto con personale ed un mezzo del Comune di Tortona, è stato scortato da parte di una pattuglia dei Carabinieri, che ha garantito la sicurezza).

Nei prossimi giorni verrà gestita la situazione e, auspicabilmente, riparata l’auto per consentire alla famiglia di raggiungere in sicurezza la meta del loro viaggio in fuga dalla guerra.

I genitori parlavano molto bene inglese, fatto che ha consentito ovviamente di gestire con rapidità e in maniera semplice la situazione. Un plauso al Comune e a tutti gli altri soggetti che si sono attivati immediatamente.