Ieri, lunedì 21 marzo, presso Palazzo Madama a Torino, si è svolta la presentazione dell’identità visiva del progetto dei 77 Distretti Urbani del Commercio del Piemonte, con i singoli marchi e quello regionale: un momento importante, ha ribadito l’assessore regionale Vittoria Poggio, per il lancio di questi nuovi sistemi territoriali nei quali imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, cittadini e realtà sociali collaboreranno per facilitare la crescita dell’attrattività del commercio e dei servizi e la rigenerazione del tessuto urbano.

Il Distretto Urbano del Commercio (DUC) è uno strumento nato in collaborazione con la Regione Piemonte e le Associazioni di Categoria allo scopo di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Per Tortona era presente il Vicesindaco e assessore al Commercio Fabio Morreale che ha ricevuta la targa del DUC cittadino “Tortona è”.

Per la città si tratta di un momento importante perché il DUC è strettamente collegato al progetto di valorizzazione del turismo a Tortona e dintorni per il quale si stanno avviando una serie di progetti importanti alcuni dei quali già noti altri che verranno svelato nelle prossime settimane.