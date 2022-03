Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, ha oggi firmato l’ordinanza n. 2 con cui viene autorizzata l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento da venerdì 1° aprile fino a domenica 10 aprile 2022 compreso per una durata massima di 5 ore giornaliere. La decisione è stata presa in considerazione sia della situazione meteorologica e climatica dell’attuale stagione, caratterizzata da grande variabilità, sia dell’obiettivo primario di tutelare le fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in precarie condizioni di salute.

