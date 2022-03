Approvate durante l’ultima Giunta comunale, su proposta della Commissione Toponomastica presieduta da Emanuele Locci, nuove intitolazioni di alcune aree cittadine.

Di seguito riportiamo l’elenco delle nuove intitolazioni:

l’area verde, all’incrocio tra via Galvani e via De Gasperi adiacente alla scuola sarà denominata “GIARDINO ALBERTO PADELETTI” – su proposta del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, accogliendo la richiesta dei famigliari di vedere intitolata un’area di circolazione al bambino di sei anni, tragicamente deceduto il giorno 17/9/2000, durante una manifestazione automobilistica;

l’area di circolazione parallela a via San Giovanni Bosco e via Francesca Calvo, che parte dalla rotonda di c.so Romita e che si sviluppa verso nord in zona Alessandria 2000 sarà denominata “VIA MADRE CLELIA MERLONI” – su proposta dei Consiglieri Comunali Evaldo Pavanello e Carmine Passalacqua;

il parcheggio antistante il cimitero di Spinetta Marengo sarà intitolato al pittore Giuseppe Pozzi con denominazione “PIAZZALE GIUSEPPE POZZI” – su proposta del Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci;

il giardino posto in Piazza Marconi, dove è già presente un cippo in memoria di Lina Melchionni, sarà denominato come “GIARDINO LINA MELCHIONNI IN ANFOSSI” – su proposta del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco;

l’area verde antistante la Scuola ‘Morando’ sarà denominata come ”PARCO DELL’AMICIZIA” – su proposta del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, accogliendo la richiesta della scuola ‘Morando’ che ha indetto un concorso di idee tra le classi dal titolo “Diamo un nome al parco”;

l’area posta di fronte al Cimitero Urbano di Alessandria sarà denominata “PIAZZALE VITTIME DELLA STRADA” – su proposta del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, su richiesta del Presidente dell’Associazione Italiana ‘Familiari e Vittime della Strada’.

“Diverse zone di Alessandria non avevano ancora ricevuto un’adeguata intitolazione – dice il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, ed è per questo che mi sono personalmente impegnato affinchè alcune di esse fossero rappresentative di diversi componenti del tessuto sociale alessandrino e altre su proposta di associazioni e famigliari, rappresentassero un segnale di attenzione alle problematiche che gravano spesso sulla società tutta”.

“La commissione Toponomastica nel pieno della sua attività, ha deliberato una serie di proposte di intitolazione di alcune aree cittadine – dichiara l’Assessore alla Toponomastica, Cinzia Lumiera -. La Giunta si è poi espressa favorevolmente accogliendo interessanti proposte che arrivano dalla società civile. In qualità di Assessore alle Pari Opportunità sono inoltre particolarmente soddisfatta poiché alcune proposte di intitolazione riguardano personaggi ‘femminili’ della nostra Città che si sono distinte con le loro attività a favore delle comunità”.