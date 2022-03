PROGETTO “USCITA DI SICUREZZA” – a sostegno dell’accoglienza del gruppo ucraino ospite nelle opere di carità orionine di Tortona

Sono molti i benefattori e la Provvidenza che è giunta dall’inizio dell’emergenza che ha visto coinvolto il popolo ucraino dover fuggire dalla propria terra.

Le opere orionine in Tortona ad oggi stanno accogliendo circa 55 profughi (mamme con bambini, disabili e non vedenti). Molti chiedono come poter aiutare ed ecco che è stato istituito un progetto chiamato “USCITA DI SICUREZZA” che grazie alla collaborazione di due grandi centri in Tortona si possono acquistare dei beni necessari per tutti gli ospiti.

Presso CONFORAMA ed EURONICS si possono fare delle donazioni libere (tante piccole gocce formano un mare “di carità”). Si può dunque recarsi presso questi due centri indicando la donazione a favore del Progetto “uscita di sicurezza” Don Orione.

“Presso le nostre case – dicono gli orionini – continua la raccolta SOLO di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente ( non solo per i più piccoli ma per tutti). Grazie a tutti perché insieme possiamo donare la carità che il nostro Don Orione ci ha insegnato.”