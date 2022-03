Ritorna il format “Due o tre cose che so del teatro”, in collaborazione con Collettivo Esplorativo, per il secondo appuntamento sabato 12 marzo alle 17.30 presso il Ridotto del Teatro Civico. Con il sottotitolo di “A tu per tu”, si dialogherà, sempre con Davide Cioffrese dell’Università di Pavia, sui due prossimi spettacoli della stagione, ossia “Il nodo di Johanna Adams” e “Coppia aperta quasi spalancata” di Franca Rame e Dario Fo, in scena rispettivamente il 14 e il 22 marzo.

Pur essendo entrambi atti unici per una coppia di attori e partendo dallo stesso tema, le opere giungono a risultati e approcci ben diversi, mostrando come sul palco le soluzioni possano essere varie e feconde. Chi assisterà all’incontro avrà la possibilità di comprendere la qualità di uno spettacolo attraverso questo confronto, incontrando un punto di vista originale e, conseguentemente, esercitando un proprio sguardo.

L’incontro, gratuito, è consigliato ai futuri spettatori ma aperto a tutti gli interessati, anche e soprattutto occasionali. Sarà momento utile per confrontarsi sul teatro come luogo deputato e accrescere la consapevolezza della fruizione durante l’esperienza teatrale.

È online l’evento Facebook dell’appuntamento. L’ingresso sarà consentito con mascherine FFP2 e Super Green Pass. Per informazioni o prenotazioni, relative all’evento, è possibile scrivere una mail a info.collettivoesplorativo@gmail.com, scrivere alle pagine Facebook e Instagram del Collettivo Esplorativo e del Teatro Civico di Tortona oppure al 3349619812.Il Collettivo Esplorativo – composto da Domenico Bernini, Giuseppe Chiavaroli, Julia Kobusinska, Valerio Picca e Stefano Tropiano – è una minoranza creativa che si pone come obiettivo l’esplorazione della contemporaneità attraverso la lente della cultura, intesa nel suo senso più ampio, con la volontà di diventare punto di riferimento per iniziative ed esperienze culturali a Tortona.