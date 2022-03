I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 7 marzo, a Tortona: sulla piattaforma regionale che monitora l’andamento della pandemia il totale degli attualmente positivi residenti in città ammonta a 139 (+2 rispetto a venerdì scorso), tuttavia 52 di questi risultano già guariti dopo aver effettuato un tampone con esito negativo, quindi sono 87 i positivi effettivi (-22). I numeri delle ospedalizzazioni diffusi da Asl Al, aggiornati a venerdì, sono i seguenti: 12 i pazienti positivi al Covid che risultano ricoverati presso l’ospedale di Tortona, nessuno nel reparto di terapia intensiva.

La situazione è in netto miglioramento ed infatti questi dati ufficiali, forniti dal Comune di Tortona d’ora in poi verranno comunica solamente il lunedì e riguarderanno ovviamente tutta la settimana.

Ci stiamo avviando verso un netto miglioramento della situazione: la speranza è che davvero stavolta no sia un fuoco fatuo visto che Tortona rispetto alla situazione regionale (in leggero aumento) sembra in controtendenza.

Vogliamo sperare che anche nel resto della regione e in Italia si riesca veramente ad uscirne visto che malgrado l’aumento di contagi i ricoveri sono in diminuzione, a significare che la pericolosità di questo virus si sta allentando.

Certo rimangono ancora in dubbio gli effetti futuri che potrebbe lasciare il virus, ma questo è tutto un altro scorso anche perché adesso è impossibile avere dati certi e lo potremo sapere soltanto fra qualche anno.