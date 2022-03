Da lunedì 28 marzo 2022 parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nelle Frazioni di Tortona (Rivalta Scrivia e Bettole di Tortona). Con l’avvio di queste due ultime frazioni, si va a completare il progetto della nuova raccolta su tutto il Comune di Tortona.

I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che hanno ricevuto a domicilio e scaricabile anche dal sito www.gestioneambiente.net e dall’app Junker.

IMPORTANTE! Nella settimana dal 28 marzo al 2 aprile rimuoveremo i contenitori stradali e dal 4 al 9 aprile ritireremo i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare (esponeteli davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 3 aprile). Nella settimana dal 28 marzo al 2 aprile avrete, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, da lunedì 4 aprile esponete solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

RITIRO IN PIAZZA. Se non avete ancora ricevuto il kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per la nuova raccolta differenziata potrete ritirarlo sabato 26 marzo :

dalle 8.30 alle 13.30 a Rivalta Scrivia (in Piazza Giovanni Elemento);

dalle 14.30 alle 19.30 a Bettole di Tortona (nel Piazzale della Chiesa).

(In caso non poteste caricare i contenitori nella vostra autovettura, troverete una squadra di nostri operatori che vi seguirà direttamente a casa per consegnarveli).

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa, consultare l’app Junker.