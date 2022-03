Nell’ambito delle manifestazioni per il 1900° anniversario del martirio di San Marziano, il Comune di Tortona nella giornata di venerdì 11 marzo presenta in biblioteca il romanzo storico di Enrico Magnano “Il salto del delfino”.

“Abbiamo scelto il romanzo di Enrico – dice Cinzia Rescia della Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda – per la presenza delle figure storiche tortonesi all’interno della storia: anzitutto, la figura del determinato Don Orione, che si prende cura del giovane Marziano dopo essere rimasto orfano a causa del terremoto di Messina. Ritroviamo poi un giovanissimo Ernesto Cabruna, asso dell’aviazione durante la prima guerra mondiale, il capo della Polizia Arturo Bocchini, il gerarca Farinacci, lo squadrista Volpi, Romolo Tranquilli, giovane ingiustamente accusato dell’attentato a piazza Giulio Cesare e tante altre figure che Marziano incontrerà in questa fantasiosa (ma non troppo) ricostruzione dei fatti.”

L’autore del libro sarà intervistato da Marialuisa Ricotti assessore alla cultura del Comune di Pontecurone nonché esperta di Storia della zona.