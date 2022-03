Arriva anche a San Bartolomeo al Mare (lunedì 14 marzo, Piazza Torre Santa Maria) l’iniziativa “Sfoglia la margherita della prevenzione” proposta dalla sezione provinciale Imperia-Sanremo della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nell’ambito della Settimana nazionale della prevenzione oncologica. Con il motto “Non è mai troppo tardi per cambiare abitudini alimentari, non è mai troppo tardi per smettere di fumare, non è mai troppo tardi per fare movimento”, al gazebo della LILT il pubblico potrà acquistare le piantine LILT e i commercianti aderenti potranno ritirare le proprie dotazioni.

