Alle prossime elezioni amministrative di Alessandria gli ex coordinatori cittadini di Italia Viva Cristina Mazzoni e Simone Annaratone (che il mese scorso hanno lasciato il partito, seguiti da altri componenti del gruppo locale) sosterranno il candidato sindaco Giorgio Abonante tramite un progetto civico e indipendente, costruito sullo sviluppo e sul rinnovamento di Alessandria in una prospettiva di lungo periodo.

“Dopo due anni e mezzo in cui come gruppo cittadino di IV abbiamo lavorato su proposte e temi concreti per il rilancio di Alessandria, ci è sembrato che il proseguimento migliore di questo percorso fosse in un nostro impegno al fianco di Giorgio Abonante, persona seria e amministratore locale di grande valore e competenza, con il quale abbiamo portato avanti numerose iniziative dai banchi di Palazzo Rosso” dichiara Simone Annaratone, consigliere comunale e promotore del nuovo progetto civico.

A rappresentare il gruppo durante la campagna elettorale saranno Cristina Mazzoni (già assessore e consigliere provinciale) e l’avvocato Massimo Grattarola, entrambi candidati nella lista civica Abonante per Alessandria. “Crediamo che con la guida autorevole di Giorgio Abonante sia possibile immaginare e creare #UnAltraAlessandria, una città finalmente in grado di esprimere le proprie potenzialità, superando i limiti dell’ordinaria amministrazione e guardando con fiducia al prossimo decennio – dichiarano Cristina Mazzoni e Massimo Grattarola – Tra le nostre priorità c’è il potenziamento della sicurezza urbana, un migliore decoro degli spazi pubblici, un nuovo modello di viabilità, il sostegno al piccolo commercio e ai pubblici esercizi di qualità, il rafforzamento della sanità territoriale e dell’assistenza agli anziani e ai soggetti fragili, il recupero del teatro comunale e la valorizzazione delle eccellenze che distinguono Alessandria in Italia e nel mondo, a cominciare dalla Cittadella.”