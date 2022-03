Tornano le Giornate FAI di Primavera, un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia.



700 le aperture in 400 città d’Italia!



Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi, visite in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili.



Per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, si consiglia di prenotare la visita online.

Nei siti dove l’accesso è libero (senza possibilità di prenotazione), è possibile presentarsi in loco negli orari di apertura e aspettare il primo turno libero di ingresso: chi è iscritto al FAI o si iscrive in loco, ha accesso prioritario.

Ad affiancare i volontari delle delegazioni che hanno aderito all’iniziatica ci saranno gli apprendisti Ciceroni.





LA DELEGAZIONE FAI DI TORTONA è presente con le visite programmate nel borgo del Comune di Viguzzolo.





PERCORSO



♦ Pieve Romanica: chiesetta e crocefisso ligneo del XVI secolo, la cui testa, grazie ad uno snodo, può muoversi dall’alto verso il basso; gli studi effettuati durante il restauro hanno confermato che veniva utilizzato durante i processi dell’Inquisizione.

♦ Chiesa Parrocchiale: organo del 1818 di notevole pregio dei celeberrimi fabbricatori italiani Serassi e interno del campanile per affresco del ‘500 raffigurante la Madonna col bambino in trono, che recenti studi ricollegano alla Bottega dei Boxilio.

♦ Oratorio della Madonna: affresco della Madonna del Latte sempre attribuibile alla Bottega dei Boxilio e organo da muro di Luigi Mentasti del XIX secolo.

♦ Oratorio di Sant’Antonio: prezioso organo di Luigi Ciurlo del 1779, restaurato nel 2014 dai Fratelli Marin (delle 456 canne totali l’87% del materiale fonico è originale).



N.B.: accesso consentito con Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e mascherina protettiva FFP2. Gel igienizzante a disposizione all’inizio del percorso

ORARI

sabato: 10:00 – 17:00

gruppi di visita max 15 persone – durata della visita 75 minuti ca. – visite ogni 30 minuti – ore 18:00 Celebrazione Eucarestia presso l’Oratorio della Madonna del Gonfalone

domenica: 10:00 – 17:00

gruppi di visita max 15 persone – durata della visita 75 minuti ca. – visite ogni 30 minuti – ore 11:00 celebrazione dell’Eucarestia presso la Chiesa Parrocchiale di Beata Vergine Assunta