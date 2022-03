RETE TEATRI CASAGRASSI QUIZZY progetto di valorizzazione ed incremento degli spettacoli dal vivo in comuni di piccola e media dimensione, presenta in due serate e location diverse

PAROLE A VANVERA – DELIRI DI DUE GENERAZIONI

di e con Paolo La Farina, Monica Massone

DATE

19 marzo 2022 – Bistagno (AL) ore 21.00 – Teatro SOMS (Corso Carlo Testa 10)

20 marzo 2022 – Capriata d’Orba (AL) ore 17.00 Teatro SAOMS (via Roma 65), in collaborazione con il Comune di CAPRIATA D’ORBA (AL) e i Comuni dell’Unione Collinare del Gavi (Francavilla Bisio, Tassarolo)



COMUNICATO STAMPA

La comunicazione mediatica a cui sono state esposte due generazioni di persone tra gli anni 70 e 90 ha determinato una società delirante e confusa, sia per i modelli sociali proposti, sia per il linguaggio adottato diventato spesso di uso comune.

Lo spettacolo si apre con una divertente carrellata di graffiti sui muri delle nostre città e strade, su diverse tematiche, che vanno dall’amore alla depressione, alla protesta e critica sociale.

Si prosegue con un’analisi divertente del linguaggio pubblicitario degli anni 80 e 90, allestendo in diretta improvvisati set con il pubblico, creando situazioni imprevedibili ma di grande divertimento.

Non mancano innesti attoriali, con l’interpretazione di due monologhi che, pur nella loro leggerezza e comicità, affrontano tematiche di maggior spessore.

Lo spettacolo si chiude con un momento di emozione e di speranza.

Ingresso: € 13.00 (A Capriata d’Orba ReteTeatri sostiene l’Associazione Don Angelo Campora Odv)

Produzione Rete Teatri www.rete-teatri.it

gestione@rete-teatri.it

prenotazioni:

gestione@rete-teatri.it – Patrizia Velardi 348 9117837 – Monica Massone 3484024894

Link a sinossi e foto/video spettacolo: https://www.rete-teatri.it/parole-a-vanvera/