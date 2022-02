PRENOTAZIONE: E’ attivo il servizio di prenotazione al numero 199.20.80.02 oppure tramite il nostro

sito web all’indirizzo www.megaplex-stardust.com. Il servizio di prenotazione ha un costo

supplementare di €1 a biglietto ed è possibile ritirare gli ingressi prenotati con un anticipo di almeno

30 minuti rispetto all’orario di inizio del film. Le prenotazioni non ritirate entro tale limite verranno

automaticamente cancellate dal sistema. Gli orari indicati nel presente flyers indicano l’inizio del film.

La programmazione potrebbe subire variazioni. Ricordiamo che i posti in sala sono assegnati. Per

assicurare dei posti adiacenti è necessario che questi siano emessi contestualmente ed in un’unica

soluzione, per tale motivo è richiesto un conto unico. Diversamente non sarà possibile assicurare dei

posti contigui.

