SABATO 5 FEBBRAIO

Tortona: alle 17 presso la biblioteca Civica inaugurazione della mostra Tinin Mantegazza La mostra di pupazzi, disegni e documenti, organizzata dall’Associazione Peppino Sarina – Amici del burattino ODV, è dedicata alla figura e alla creatività di Tinin Mantegazza che dai primi anni cinquanta ha spaziato in molteplici campi: illustrazione, teatro, giornalismo, pittura, editoria, televisione, regia e animazione culturale. Con questa mostra l’associazione rende omaggio non solo ad un grande interprete del teatro di figura, ma anche ad un caro amico che, nell’ottobre del 1991, tenne a battesimo la sua nascita e che seppe incoraggiare, guidare e sostenere nel percorso di valorizzazione della figura di Peppino Sarina e del teatro di burattini.

Tortona: fino al 6 marzo presso il Museo del Divisionismo in corso Leoniero mostra fotografica “Tortona-Milano A/R Impressioni di viaggio”. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 6 FEBBRAIO

Tortona: dalle 15 alle 19 apertura della casa e dello studio del pittore Angelo barabino nell’omonima via e della Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara. Ingresso gratuito.

Tortona: ore 14:30 Palazzo Guidobono LABORATORIO DI NAT: FAVOLOSO NAT – animali delle favole da costruire e animare; alle ore 16:30 Teatro Civico FEDROESOPOLAFONTAINE – FAVOLE – teatro d’attori con canzoni e grandi pupazzi animati a vista di e con Daniele De Bernardi Teatro dell’Erba Matta (Varzi Portio SV)

