La troupe di “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, il programma di punta di RAI 1 per i viaggi, le vacanze e la promozione dei territori italiani di eccellenza, è in questi giorni ad Alessandria per le realizzazione di una puntata del programma interamente dedicata alla Città e al suo territorio.

Livio Leonardi, il conduttore del celebre programma che conta oltre 4 milioni e mezzo di contatti, ha incontrato questa mattina il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, con il quale ha condiviso l’apprezzamento per la ricchezza e importanza storico-artistica di Alessandria, del suo territorio e del Monferrato, approfondendo anche l’importanza della RAI e dei suoi programmi per la valorizzazione dei territori, il ruolo strategico delle Amministrazioni Locali e le possibilità di ulteriori future presenze del programma ad Alessandria. Su proposta della RAI, il Sindaco è stato protagonista della clip introduttiva al programma, realizzata nel Palazzo del Comune, che verrà diffusa su tutti i canali social della RAI a partire da un mese prima della messa in onda del programma.

Di seguito il testo del comunicato elaborato per l’occasione dalla RAI.

“Caratterizzata da edifici barocchi, piazze scenografiche, chiese e portici, Alessandria si trova nel cuore di un territorio che è il risultato di una perfetta fusione tra verdi pianure e dolci paesaggi collinari: il Monferrato. Una terra in cui la produzione di vino ha una tradizione antichissima, e che, proprio per questo, nel 2014, è stata dichiarata, insieme a Langhe e Roero, ‘Patrimonio Mondiale Unesco per i Paesaggi Vitivinicoli’. Alessandria e tutto il Monferrato, però, sono noti anche per il grande numero di castelli e di palazzi, edificati dalle più importanti famiglie nobili del Monferrato. Maestosi edifici che sorsero durante il governo delle tre importanti dinastie del Marchesato di Monferrato, ovvero gli Aleramici, i Paleologo e i Gonzaga.

‘Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…’, lo storico programma di RAI UNO, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MIC (Ministero della cultura) che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, in questi giorni è ad Alessandria per girare una puntata sulla città e su tutto il territorio della provincia.