Domenica 6 marzo si celebra la festa di San Marziano, santo patrono di Tortona, di cui quest’anno ricorre il 1900′ anniversario.

Il Comune e la Diocesi celebrano l’avvenimento con una serie di manifestazioni: per quanto riguarda l’aspetto religioso giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 marzo alle ore 7 in Duomo si celebrerà il triduo di preparazione, mentre lunedì 7 alle ore 9, presso la cappella di San Marziano in via Silvio Ferrari si terrà la tradizionale messa che anticipa il solenne pontificale, alle ore 18 di lunedì 7 in Duomo, presieduto dal Vescovo Guido Marini, alla presenza del Gonfalone civico e accompagnato dalle autorità cittadine.

Martedì 1 e giovedì 3 marzo alle 21, sempre in Duomo, il direttore della Scuola diocesana di Teologia, don Maurizio Ceriani, organizza due conferenze sul tema “San Marziano tra storia e tradizione. I primi secoli della Chiesa tortonese”.

Le iniziative patrocinate dal Comune prevedono invece, sabato 5 marzo alle 17, presso Palazzo Guidobono, nell’ambito di “Scopri Tortona Arte. Donazioni in mostra”, l’evento “Quando l’Arte si può toccare con mano”, realizzato dal Lions Club Tortona Castello che “tradurrà” un’opera delle Civiche Raccolte per le persone non vedenti.

Domenica 6 marzo si terrà la “Derthona Half Marathon” a cura di Azalai Asd, “mezza maratona” (con due percorsi rispettivamente da 21 km e 10 km; prenotazioni https://www.azalai.bio/eventi/derthona-half-marathon/) con partenza alle ore 9 e arrivo previsto per le 11 in zona Dellepiane (parcheggio piscina).

Alle ore 15 prenderà avvio da piazza Duomo il cammino storico-spirituale “Sulle tracce di San Marziano” alla scoperta dei luoghi del Santo in città; conclusione prevista per le 17 nella cattedrale insieme al Vescovo Marini.Infine, venerdì 11 marzo alle 17.30, presso la sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, Maria Luisa Ricotti dialoga con Enrico Magnano autore del libro “Il salto del delfino. Un fantasioso racconto su Don Orione… San Marziano”.