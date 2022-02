Festa di carnevale domani, sabato 26 febbraio, a Tortona alla fattoria didattica di Verde Commerce in corso Pilotti 13.

In collaborazione con Never Walk alone di Monica Rho ASI educatrice cinofila e allevatrice dalle 15 alle 16:30 piccole lezioni introduttive di approccio al cane per i bambini seguiranno giochi con i cani sfilati in costumi con conduzione del cane scelto e Pentolaccia.