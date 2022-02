Nuova iniziativa culturale del Comune di Tortona: prende il via sabato 12 febbraio il progetto “Invito a Teatro” realizzato da Collettivo esplorativo e patrocinata dal Comune di Tortona, che ha per obiettivo l’avvicinamento di nuovi spettatori allo spazio teatrale, sia come spettatori che come produttori.

Il primo appuntamento, che si terrà sabato alle 17.30 presso la sala del Ridotto del Teatro Civico, si intitola “Due o tre cose che so del teatro – Orgoglio e Pregiudizio”, un incontro introduttivo all’adattamento teatrale del capolavoro di Jane Austen, che andrà in scena domenica 13 febbraio proprio al Civico, moderato da Davide Cioffrese. Si tratta della prima trasposizione teatrale italiana del celebre romanzo inglese e attraverso questo caso particolare si analizzeranno i passi da compiere per trasformare un romanzo in uno spettacolo teatrale, sulle decisioni da compiere nella riscrittura per il palco di un testo nato come narrativa. L’invito, ad ingresso libero, è esteso a tutti gli appassionati, spettatori abituali e occasionali, che vogliano ricevere suggestioni sulla fruizione dello spettacolo, riflettendo sui tagli delle storylines dei vari personaggi per l’adattamento e, di conseguenza, sulle principali modifiche rispetto al contesto ottocentesco della Austen.

Il Collettivo Esplorativo – composto da Domenico Bernini, Giuseppe Chiavaroli, Julia Kobusinska, Valerio Picca e Stefano Tropiano – si pone come obiettivo l’esplorazione della contemporaneità attraverso la lente della cultura, intesa nel suo senso più ampio, dal cinema alla musica, dal teatro allo sport, con la volontà di diventare punto di riferimento per iniziative culturali a Tortona e oltre i confini cittadini. La mission è quella di rilanciare la cultura sia come contenuto sia come strumento critico alla portata di tutta la cittadinanza.

Per informazioni relativi agli eventi e appuntamenti di cui sopra è possibile utilizzare la mail all’indirizzo info.collettivoesplorativo@gmail.com o attraverso le pagine Facebook e Instagram del Collettivo Esplorativo e del Teatro Civico di Tortona.

