Il comune ha allestito un altro progetto per conoscere meglio la città in cui viviamo e per valorizzare la cultura Tortonese con lo scopo di attirare visitatori e turisti con indubbi vantaggi per l’economia Tortonese

Sarà inaugurata sabato 19 febbraio alle ore 17, presso Palazzo Guidobono, infatti, la mostra “Ritratti, autoritratti, figure – Donazioni in mostra delle Civiche Raccolte d’Arte”, nell’ambito del progetto “ScopriTortona”.

Negli ultimi vent’anni le collezioni delle Civiche Raccolte d’arte cittadine si sono arricchite di nuove opere, quasi tutte frutto di generose donazioni di cittadini, oppure di artisti che hanno allestito le loro personali presso le sale espositive di Palazzo Guidobono o di altri locali comunali; ad oggi le donazioni da privati hanno incrementato la Quadreria di circa ottanta dipinti, portandola ad totale di oltre 350 opere. Questa mostra vuole essere un’occasione sia per tributare doverosa gratitudine ai donatori sia per rendere fruibile ai cittadini una prima selezione di dipinti incentrati sul ritratto, sull’autoritratto e sulla figura dalle donazioni, che vedono come interpreti artisti tortonesi quali Pietro Dossola, Angelo Barabino, Sergio e Alessandro Sorli, Pietro Bisio: un percorso che va a completare quello della galleria di ritratti già allestita nei locali di Palazzo Guidobono, fino ad estendersi ad una nuova prospettiva di lettura e dialogo temporale che dall’antico arriva al contemporaneo, in una sezione appositamente dedicata, allestita dal professor Angelo Monachello.

A compendio della mostra sono stati organizzati alcuni appuntamenti di approfondimento nelle prossime settimane: il 25 febbraio alle ore 17, presso la sala convegni della Biblioteca, si terrà “Arricchire la Comunità: la donazione delle opere d’arte” a cura di Manuela Marini e Corrado D’Andrea; il 24 marzo alle 17, a Palazzo Guidobono, “Il ritratto ieri e oggi – lezione e visita guidata” a cura di Manuela Marini; il 31 marzo alle 17, sempre a Palazzo Guidobono, “Il ritratto ieri e oggi – lezione e laboratorio” a cura di Angelo Monachello.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19; ingresso consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina.

Per l’autunno è prevista una nuova selezione di dipinti, sempre provenienti dalle nuove acquisizioni per donazione alle Civiche Raccolte, che si articolerà tra il paesaggio, la natura morta e l’astratto.

Per informazioni: Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” tel. 0131-864.457, email biblioteca@comune.tortona.al.it