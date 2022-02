Pomeriggio intenso e difficile per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che so o intervenuti in diverse occasioni in città e nella zona a causa del forte veto che ha fatto cadere diversi alberi sulle strade e pali della linea telefonica che oscillavano pericolosamente.

Gli interventi dei pompieri hanno preso il via poco dopo le 13 di oggi, lunedì 7 febbraio e sono proseguiti fino ad oltre le 17. Fra i più importanti quello che si è verificato in città, in strada Fornaci dove il vento ha sradicato un albero facendolo cadere sulla carreggiata ed é stato prontamente rimosso dai pompieri.

Altro intervento analogo a Sant’Agata Fossili per un albero che bloccava la strada provinciale, mentre alla frazione Bettole di Rivalta diversi pali della Telecom sono caduti sulla strada ed è stato impossibile rimuoverli subito per cui i pompieri tortonesi insieme agli agenti della Polizia Municipale di Tortona sono stati costretti a chiudere la strada al traffico in attesa dell’intervento degli addetti della compagnia telefonica.