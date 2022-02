La Polizia di Stato di Imperia ha sanzionato 30 partecipanti che, nell’ambito della manifestazione del 22 gennaio scorso tenutasi a Sanremo per protestare contro la normativa Green Pass, non avevano ottemperavano all’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale.

Lo scorso mese in piazza Colombo a Sanremo si svolgeva, alla presenza di circa centoottanta persone, una manifestazione statica preavvisata nell’ambito delle iniziative di protesta contro la normativa governativa adottata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento alla normativa “Green Pass”.

Sono in corso le notifiche delle altre sanzioni amministrative per i partecipanti alla manifestazione, che violando l’art. 4 del. d.l. 19/2020, non ottemperavano all’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.