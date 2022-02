Il Comune di Tortona ha divulgato i dati ufficiali relativi all’andamento demografico della Città per l’anno 2021, messi a punto dall’Ufficio Demografia del Comune.

Prima di passare ai numeri nudi e crudi sono necessarie però alcune valutazioni: il dato più evidente che salta all’occhio è che nascono meno bambini: in un solo anno le nascite, infatti sono diminuite dell’ 11,7%. la pandemia ovviamente ha inciso non poco nelle decisioni dei Tortonesi di mettere al mondo dei figli. Altro dato da segnalare riguarda l’afflusso degli stranieri che da qualche anno che nel 2021 sono aumentati solo di 16 unità pari allo 0,3% del totale. per effetto dei decessi che sono più del doppio delle nascite e delle persone che sono emigrate, quindi la popolazione complessiva di Tortona è diminuita di 190 persone passando da 27.059 agli attuali 26.869 e quindi per effetto di questa diminuzione la percentuale degli stranieri abitanti in città è leggermente aumentata raggiungendo il 17,5% della popolazione con i rumeni che sono ben 1.618.

Il numero dei decessi dopo la “strage” del Covid nel 2020 è rientrato nella norma e questa è forse la notizia più positiva.

I DATI

Al 31 dicembre dello scorso anno il totale della popolazione tortonese ammontava a 26.869 abitanti (13.971 donne e 12.898 uomini), dato che mostra una diminuzione di 190 residenti rispetto al 2020, quando la popolazione ammontava a 27.059 abitanti.

Nel corso del 2021 i nuovi nati sono stati 152 (-20 rispetto al 2020), 69 femmine e 83 maschi; i decessi sono invece stati 322 (dei quali 180 donne e 142 uomini), 154 in meno rispetto al 2020 quando era stato registrato un aumento del numero di morti durante la prima ondata dell’epidemia da Covid-19, in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020.

Nel 2021 l’impatto della pandemia è stato quindi molto più lieve sul piano della mortalità nella nostra città e il dato dei decessi è rientrato nella media storica. Per quanto riguarda i trasferimenti di residenza si registrano 267 migrazioni in città a fronte di 717 persone emigrate altrove.

Il totale dei nuclei familiari presenti ammonta a 12.097.Infine, il dato degli stranieri: complessivamente sono 4.711 i residenti non di nazionalità italiana (+16 rispetto al 2020), pari al 17,5% della popolazione.

Le comunità più presenti sono quella romena (1.618 persone), marocchina (641), albanese (487), srilankese (244), tunisina (221), cinese (149), indiana (185), ucraina (164), egiziana (104), pakistana (95), senegalese (67), nigeriana (50).