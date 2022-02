E’ convocato per martedì 8 febbraio, ore 21.00, il Consiglio Comunale di Cervo. Il Consiglio si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale e non in sala consiliare, interessata dai lavori attualmente in corso.

Questo l’ordine del giorno:

Approvazione schema atto di transazione di proprietà comunale

Schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi turistici di interesse comprensoriale e di promozione dell’immagine del golfo dianese. Ri-approvazione

Approvazione regolamento comunale per la concessione in uso, anche temporaneo, di beni immobili, aree e impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune.