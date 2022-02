Si è concluso con un arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Diano Marina e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia.

I militari erano stati chiamati a intervenire per una lite in atto tra tre persone, una delle quali – segnalata come in possesso di un’arma da fuoco – aveva minacciato una donna, titolare di un esercizio pubblico di San Bartolomeo al Mare. Due persone, presenti sul posto, si erano mosse in soccorso della donna per tentare di disarmare l’uomo – in stato d’ebbrezza – ingaggiando con quest’ultimo uno scontro fisico.

In relazione alla tipologia dell’intervento la Centrale Operativa inviava tre pattuglie dell’Arma ed i militari, dopo aver riportato la calma tra gli avventori, hanno identificato le parti e arrestato l’aggressore (un cittadino straniero di origine balcanica, regolarmente soggiornante in Italia) che nel corso della lite era stato colpito alla testa da una bottiglia perché alla vista dei militari, si è scagliato contro quest’ultimi. Successivamente è stato accertato che l’arma segnalata all’operatore della Centrale Operativa era una replica softair senza potere offensivo.

L’arrestato è stato trasferito al proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare in attesa della direttissima che si svolgerà questa mattina e nel corso della quale saranno delineati i contorni in cui è maturato l’evento e il ruolo dei partecipanti alla contesa.