Una veglia per la pace in Ucraina: lo annuncia laDiocesi di Alessandria.

“In questi giorni bui – recita un comunicato stampa – la Diocesi di Alessandria, in collaborazione con alcune comunità religiose presenti sul territorio, organizza una veglia di preghiera per la pace, in Ucraina e nel mondo intero insieme con altre comunità e fedi religiose della nostra Diocesi.

Appuntamento per sabato 26 febbraio alle ore 21 presso la Cattedrale di Alessandria, in piazza Giovanni XXIII.

La veglia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/diocesial) della Diocesi di Alessandria.

L’iniziativa vuole essere la risposta della nostra comunità all’appello lanciato da papa Francesco nell’Udienza generale di mercoledì 23 febbraio, della quale riportiamo un estratto.

“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale.

E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Papa Francesco

Udienza generale di mercoledì 23 febbraio 2022

Approfondimenti su: https://diocesialessandria.it/2022/02/24/veglia-di-preghiera-per-la-pace/