25 febbraio 2022: nei primi 56 giorni dell’anno la provincia di Alessandria è stata colpita da quattro eventi di infortunio sul lavoro con tre feriti gravi in “codice rosso” e un decesso.

Oggi iniziamo una campagna di informazione e contrasto al lavoro non sicuro partendo dal ricordo di due ragazzi morti in Italia a 17 anni mentre facevano una esperienza di conoscenza del lavoro nel loro percorso scolastico.

Non si deve morire di lavoro nel silenzio e nell’indifferenza e meno ancora è accettabile che questo disinteresse parta dalle istituzioni preposte alla prevenzione e controllo del lavoro sicuro e legale.

La Camera del Lavoro provinciale di Alessandria non dimentica Giuseppe, lavoratore edile caduto da una scala in un giorno di fine gennaio e deceduto in ospedale alcuni giorni dopo per i traumi riportati di cui abbiamo avuto notizia quasi casualmente pochi giorni fa.