Sono 926.067 le vaccinazioni effettuate nel territorio di ASL AL dall’inizio della campagna vaccinale, 350.009 prime dosi, 316.023 seconde e 260.035 terze dosi. Le prime dosi somministrate sono pari all’82% della popolazione vaccinabile assistita (over5) da ASL AL, la cifra delle seconde dosi rappresenta il 73,7% e le terze dosi sono al 60,7%.

Dal 3 al 31 gennaio sono state somministrate 110.694 dosi, con una media di 3.817 vaccinazioni al giorno. Le prime dosi di over50 sono aumentate sensibilmente dal 10 gennaio, giorno in cui si sono sfiorate le 500 prime dosi somministrate, per poi tornare nella media nella settimana successiva. A fronte di una popolazione totale di 221.876 cittadini over50, al 31 gennaio gli assistiti ASL AL over50 con prima dose sono 203.460, il 91,7%. Nel territorio di ASL AL rimangono quindi 18.416 cittadini over50 senza vaccinazione anti COVID19, l’8,3% del totale (in questo dato sono compresi anche coloro i quali sono provvisti di esenzione).

Vaccinazioni pediatriche

Negli ambulatori pediatrici dei Distretti sono state effettuate 4.606 prime dose pediatriche e altre 2.167 sono prenotate per le prossime settimane: entro la metà di febbraio verranno somministrate tutte le prime dose richieste. Sarà ulteriormente potenziata l’offerta con una giornata di apertura straordinaria il 13 febbraio al CV Valfrè (Circa 500 slot) e con giornate dedicate alle vaccinazioni pediatriche per tutti i sabati del mese di febbraio al CV Trino con 150 slot ciascuna. Inoltre il centro vaccinale del Cristo, gestito da Castellazzo Soccorso, effettuerà vaccinazioni pediatriche tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica. Il giorno 26 febbraio presso il CV VALFRE’ sono previsti i richiami dell’Open Day pediatrico del 30 gennaio.

Dall’1 al 31 gennaio in provincia di Alessandria sono stati oltre trentamila i soggetti positivi, per cui nei centri vaccinali si sono verificate numerose richieste di posticipazione e defezioni. Per coloro per i quali non si sono presentati si è proceduto fissando automaticamente nuovi ulteriori appuntamenti; per chi ha necessità di cancellare, posticipare o modificare data o orario dell’appuntamento si ricorda che è sempre possibile farlo direttamente dal sito ilpiemontetivaccina.it o contattando il numero verde regionale 800 957795, dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana.

Accessi diretti

Dal 1 febbraio è tornata la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione per gli over 12 che devono ancora ricevere la prima dose. L’accesso diretto ai centri vaccinali è garantito anche a coloro a cui scade il green pass entro le 72 ore successive. I centri vaccinali ASLAL effettuano vaccinazioni in accesso diretto dalle 9:00 e alle 12:00, tutti i giorni di apertura (calendario delle aperture in allegato).

Terze dosi

Le somministrazioni di terze dosi proseguono tramite convocazione: entro 72 ore dalla maturazione della possibilità di effettuare la terza dose (120 gg dalla seconda + 48 ore) tutti i cittadini ricevono SMS di convocazione. Se non si è ricevuto l’SMS nei termini previsti sul sito ilpiemontetivaccina.it è disponibile un servizio che permette di inserire il proprio cellulare e ricevere l’appuntamento.

Grazie all’impegno degli operatori sanitari e al supporto delle amministrazioni locali e delle associazioni di volontariato, tutto il territorio dell’ASL AL vanta dati molto positivi sulla copertura vaccinale ed anche in virtù di questi buoni risultati l’attività dei centri verrà a breve ulteriormente ridotta. Nelle prossime settimane il numero di persone da vaccinare va calando sensibilmente sia per l’esaurimento delle platee sia per l’alto numero di positivi, pertanto, stante la attuale evoluzione della pandemia e valutato la diminuzione della richiesta, nel corso del mese di febbraio si avrà un ulteriore riduzione delle attività dei centri vaccinali che rimarranno aperti soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi a chi si è vaccinato in questi ultimi giorni.